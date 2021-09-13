Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bağlı Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yer alan havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen patlamada 7 kişi yaşamını yitirirken, 127 kişi yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı, gerçekleşen patlama ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan fezleke Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek 27 sayfalık iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Mahkemede 7 sanık hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

DURUŞMAYA FABRİKA SAHİBİ KATILDI

Davanın dördüncü duruşması Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri salonunda başladı. Duruşmaya tutuklu sanık fabrika sahibi Y.C. ile H.A.V. ve tutuksuz sanıklar E.Ö., A.A., A.R.E.C. ve A.B. katıldı. Duruşmaya fabrika çalışanları ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları da katılım sağladı. Duruşma salonu etrafında polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlamada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınlarıyla diğer izleyiciler salona korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde alındı.

“ADALET YERİNİ BULSUN”

Havi fişek fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz’ın kardeşi Mervenur Yılmaz, “İçimdeki acıyı size anlatamam ama öfkemden biraz bahsedebilirim. Öfkemin asıl sebebi şu içeriden çıkacak olan içerideki sanıklardan çok bizlerin korkuyor olmasına öfkeliyim. Defalarca kez yaşanmış olan olaylara karşı hiçbir önlem alınmayarak bu olaya zemin hazırlanmasına öfkeliyim. İçerideki sanıkların hiçbir vicdan azabı çekmeyerek pişkince verdikleri ifadelere öfkeliyim. Ne söylesek az. Ben artık adaleti aramak istemiyorum. Çünkü adalet aranan bir şey olmamalı. Adalet yerini bulsun istiyorum”