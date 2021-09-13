Milli Savunma Bakanlığı: "Teröre ve teröriste geçit yok!  Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

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