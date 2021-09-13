Milli Savunma Bakanlığı: "Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."
Ayrıntılar geliyor...
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
13.09.2021 - 18:40 | Son Güncelleme: 13.09.2021 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı: "Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."
Etiketler : son dakika,terörist,öldürüldü,
803092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/803092.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER