Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Eylül 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." dedi.
12 Eylül koronavirüs tablosu Sağlık bakanlığı'ndan alınan verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 koronavirüs testinin yapıldığı, 21 bin 352 kişinin testinin pozitif çıktığı, 243 kişinin ise hayatını kaybettiği görüldü.
11 Eylül 2021 koronavirüs tablosu açıklandı Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 11 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı: 259 can kaybı, 22 bin 923 yeni vaka
13 Eylül 2021 koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 26 bin 52 kişi iyileşti, 231 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Eylül 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." dedi.
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