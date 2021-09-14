Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde intihar girişiminde bulunan geç kız, polis ekipleri tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçti.
İNTİHAR ETMEYE KALKTI
Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Açık Sokak üzerinde bir binada meydana gelen olayda, psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen R.K., 17 katlı binanın 12’nci katında bulunan evinin balkonunda atlamaya kalkıştı.
POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İKNA EDİLDİ
R.K.’yı balkonda gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri balkondan atlamaya çalışan R.K.’yı ikna etmeye çalışırken, itfaiyede balkonun altına branda açtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede ikna edilen R.K., balkondan içeri girerek polis ekiplerine kapıyı açtı. R.K., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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