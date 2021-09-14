Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz derken bunu her kesim için söylüyoruz. Türkiye’nin son 19 yılda istihdam sayısını 9.5 milyon artırırken, çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milli gelirimiz Türk Lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken, asgari ücretin 16 kata yakın artması bunun en somut örneklerindendir. Öyle ki 27 kat artan emekli maaşları vardır.”

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