İstanbul Arnavutköy’de Taşoluk Mahallesi Bağ Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın sarjdaki poverbankten çıktı. Şarja takılı olan poverbankın patlaması sonucu etrafa kıvılcımlar saçıldı. Kıvılcımların koltuk takımlarına sıçramasıyla odada bulunan koltuk takımı yanmaya başladı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine,
Fatih’te çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtuldu
İstanbul Fatih’te bir binanın 4. katında yangın çıktı. Oğlu işe gittiği için evde tek başına kalan demans hastası yaşlı kadın, alevlerin arasından itfaiye ekipleri sayesinde kurtuldu.
itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangın nedeniyle apartman dairesi kullanılamaz hale gelirken apartmanda yaşanan korku dolu anlar ise telefon ile anbean kaydedildi.
Fatih’te çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtuldu
İstanbul Fatih’te bir binanın 4. katında yangın çıktı. Oğlu işe gittiği için evde tek başına kalan demans hastası yaşlı kadın, alevlerin arasından itfaiye ekipleri sayesinde kurtuldu.
Bingöl’de ahır yangını! Ahır kullanılamaz hale geldi Bingöl’de bir ahırda yangın çıktı. Olay anında hayvanların bulunmadığı ahır kullanılamaz hale geldi.