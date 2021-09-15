Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Güvenli İnternet Merkezinden yapılan açıklamada “Sosyal ağlarda kişisel bilgilerinizi, paylaşımlarınızı, arkadaşlarınızı herkes görebilir. O yüzden birkaç noktaya dikkat ederek güvenli olabilirsiniz. Telefon numaranız; ev, okul ve iş adresiniz, doğum gününüz, yaşınız; T.C. kimlik numaranız, e-Mail adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Gönderilerinizi, ailenizle ilgili bilgilerinizi, ilişki durumunuzu, ilgilendiklerinizi, dini inanç ve siyasi görüşünüzü, bulunduğunuz yeri, size ait fotoğraf ve videolarınızı yabancılara kapatın. Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık tekliflerine dikkat edin. Çünkü niyetlerini bilemediğiniz için zarar görebilirsiniz. Ayrıca, güçlü şifreler oluşturun. Sizin adınıza arkadaşlarınıza mesaj gönderebilirler. Profilinizde sizin istemediğiniz şeyleri paylaşabilirler. Sorumlu ise siz olursunuz” denildi.

Uzmanlardan ailelere "okul" uyarısı: 'Kendi içine dönmüş çocuklar sosyal sorunlar yaşayabilir' Pandemi sürecinin çocuklara etkilerine ilişkin konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berna Tander, “Pandemi döneminde aktivitelerde yüzde 40-50 düzeylerinde azalmalar görüldü. Okula dönüş sürecinde onlara yardımcı olmalıyız, kendi içine dönmüş çocuklar sosyal anlamda sorunlar yaşayabilir, akran zorbalığına maruz kalabilirler. Ebeveynler bu süreci bu çok dikkatli geçirmeli” dedi.

Sosyal medyaya model arayışı Dezenformasyon ve provokasyonlara karşı sosyal medya düzenlemesiyle ilgili hazırlıklar sürerken AK Parti, ülkelerin dijital platformlara ilişkin yasal düzenlemeleri ve bugüne kadar yaptığı çalışmaları inceledi.