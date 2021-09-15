Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da gerçekleştirilen Göç Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede aldığı tedbirler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Göç meselesini 3 ana başlık halinde değerlendirdiklerini belirten Soylu, Türkiye'nin göç politikasında kararlı adımlar attığını belirtti.

Bakan Soylu, "Dünya, Suriye iç savaşını ve dünyadaki bütün düzensiz göç hareketlerini seyrederken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımızın önderliğinde göç politikası belli olan, uygulama metinleri belli olan, stratejik belgeleri belli olan, tüm kurumlarının ne yaptığı belli olan bir anlayışı başından itibaren ortaya koyma basiretini ve kararlılığını gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, NE YAPTIĞINI BİLEN BİR POLİTİKA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Göç politikasına yönelik koordineli ve stratejik bir anlayışı uyguladıklarını söyleyen Bakan Soylu, "Türkiye ilk günden itibaren ne yaptığını bilen, nasıl bir politika ortaya koyduğunu bilen bir anlayışı ortaya koymuştur. 2018 yılında Uluslararası Koruma Karar Merkezi kurulmuş, mobil ekipler oluşturulmuş, ertesi yıl da Düzensiz Göç Ortak Veri Tabanı kurulmuştur. Göç, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve bütün kurumlarımız arasında düzensiz göçü yakalamaya yönelik ve bunu yakaladıktan sonra tüm kurumlara yönelik bir veri tabanı kurulmuştur. 2019 yılında ayrıca Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’nın 2021-2025 dönemini kapsayan ikinci versiyonu yine ilgili kamu ve kuruluşları ile göç kurulumuzda istişare edilerek hazırlanmıştır" diye konuştu.

"KRİTİK BİR OLAYLA KARŞI KARŞIYA KALMADIK"

Kurallara uymayanlara karşı kanunların sorunsuz bir şekilde işlediğinin altını çizen Soylu, "Bir taraftan düzensiz göçle mücadele ederken, bir taraftan da tüm politikalarımızla beraber içeriden düzenli ve düzensiz göçün yönetilmesi konusunda ciddi bir irade ortaya koyduk. 2011’den itibaren Türkiye’de çok ciddi bir göç dalgası başladı. Ne iç güvenlik, ne kamu düzeni ne de asayiş konusunda herhangi bir kritik olayla karşı karşıya kalmadık" değerlendirmesinde bulundu.

GÖÇ MESELESİNDE ÜÇ ANA BAŞLIK

Göç meselesini ayrı ayrı başlıklar halinde ele aldıklarını söyleyen Soylu, "Hali hazırda göç meselesini esas itibarıyla üç ana başlıkta takip ediyoruz. Birincisi uluslararası koruma ve geçici koruma ile kalanlar, ikincisi ikamet izniyle kalanlar, üçüncüsü de düzensiz göç başlığıdır. Üçüncü düşük yerleştirme kotaları yüzünden uluslararası koruma başvurularında 15 bin 975 kişi, geçici koruma başvurularında Suriyelilere geçici koruma statüsü verilmesinden itibaren toplan 48 bin kişi üçüncü ülkeye yerleştirilmiş durumdadır. Bu konuda üçüncü ülkelerle ilgili yapılan değerlendirmeler yok hükmündedir. Yani 48 bin kişi yok hükmündedir. Batının ve üçüncü ülkelerin bu konuda herhangi bir iyi niyet adımında yoksun olduklarını hepimiz görürüz” ifadelerini kullandı.

"2019'DAN BU YANA 462 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Türkiye'de 3 milyonu aşkın kişinin geçici koruma statüsü altında bulunduğu belirten Soylu, "Hala ülkemizde 3 milyon 710 bin 532 kişi geçici koruma statüsünde bulunmaktadır. Ülkemizde ikamet izni ile kalanların sayısı da 1 milyon 207 bin 749'dur ve bunlar kayıtlıdır. Özellikle bu kayıtlarla birlikte aynı zamanda düzensiz göç konusunda da şunu ifade etmem gerekir ki, gönüllü olarak geri dönen Suriyelilerin sayısı da 2019 yılında başlattığımız süreçle birlikte 462 bin 26 kişidir” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu: 3 yılda 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni engelledik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin son 3 yılda 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni sınırda engellediğini belirterek, "Biz bu tedbirleri almamış olsaydık, 1 milyon 250 bin kaçak göçmen Türkiye'ye gelmiş olacaktı" dedi.

Rusya, Afganistan’daki mülteci sorununu çözmeye tüm ilgili ülkeleri çağırdı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’da yaşanan olaylar sonucu oluşan mülteci sorununu çözmek için ilgili bütün ülkelerin imkanlarını kullanması gerektiğini söyledi.