Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika başkent'te bir lokantaya silahlı saldırı gerçekleşti. Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan lokantada gerçekleşen silahlı salıdırıda yaralananların olduğu öğrenildi. Lokantaya yapılan saldırıda lokanta içerisinde işyeri çalışanlarının yanı sıra müşterilerin de olduğu ve müşterilerin de silahlı saldırıda yaralandığı kaydedildi. Silahlı saldırı sonrasında Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan lokantaya çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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