Bakan Yanık, yangın ve sel gibi afetlerde vatandaşların yanında olduklarını ve normal zamanlarda yapılan sosyal yardımlardan farklı olarak bu dönemlerde muhtaçlık şartı gözetmediklerini söyledi.
"SEL BÖLGESİNE AKTARDIĞIMIZ MİKTAR 67 MİLYONA ULAŞTI"
Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleşen sel felaketi sonrasında hızlı bir şekilde bölgede çalışma yaptıklarını belirten Bakan Yanık, “Felaketten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için ilk olarak Rize ve Artvin’e toplamda 6 milyon TL kaynak aktardık. Daha sonra ise Kastamonu, Sinop ve Bartın’da da yaşanan felaketin ardından bölgeye toplamda 60 milyon TL gönderdik. En son Kastamonu’ya gönderdiğimiz 7 milyon TL ile sel bölgelerine aktardığımız miktar toplam 67 milyona ulaştı” dedi.
Bakan Yanık, diğer yandan Akdeniz ve Ege’de gerçekleşen orman yangınlarında da aynı hassasiyetle yardımların ulaştırıldığını ve bu kapsamda toplamda 51.3 milyon TL kaynak aktardıklarını vurguladı.
Bahçeli: 'Zillet'in adayı vatandaşın meselesi değil MHP lideri Bahçeli, "‘O mu olacak? Bu mu olacak? Şu mu olacak?’ sorularına cevap arayan gafillerin akıl hocaları boşa düşmüşlerdir. Zilletin aday meselesi milletin meselesi değildir" dedi.
Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi.
Giresun’da dereler yükseldi, yürekler ağza geldi Geçen yıl 22 Ağustos tarihinde sel afetini yaşayan Giresun’da, bugün bir kez daha yürekler ağızlara geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından dere sularının yükseldiği anlar kameraya yansıdı.