Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 23 bin 197 kişi iyileşti, 237 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Eylül 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, " Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz." dedi.

16 eylül 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 262 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 118 yeni vakanın olduğunu açıkladı.



15 Eylül 2021 koronavirüs tablosu Türkiye'nin 15 Eylül 2021 günlük tablosu koronavirüs tablosu açıklandı. Vakalar 30 bine yaklaştı, işte son gelişmeler...