Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi temasla bulunmak için Mersin’i ziyaret etti. Mersin’de Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılan Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nde yaptığı denetlemeler sonrası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

BANA HER ŞEY SENİ HATIRLATIYOR ŞARKISINI SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde ise Mersin’deki gençlerle bir araya geldi. Keyifli saatlerin geçtiği etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte şarkı söyledi. Erdoğan "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısında gençlere eşlik etti. Büyük beğeni toplayan Erdoğan etkinlik sonunda bir araya geldiği gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de bir otelin açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de bir otelin açılışını gerçekleştirdi.