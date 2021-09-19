Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK, kan kaybetmeye devam ediyor. Dün Bakan Soylu'nun ilk kez diyerek duyurduğu ve yurt içinde bulunan terörist sayısının 200'ün altına indiği bilgisi üzerine, bugün 5 terörristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisi İçişleir Bakanlığınca paylaşıldı.

Bakan Soylu ilk kez deyip duyurdu:Terörist sayısı 200'ün altına düştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam itibariyle yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına düşerek, 197'ye gerilediğini açıkladı.

5 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU!

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.



BU YIL TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 151'E YÜKSELDİ

Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Ayrıca sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 151’e yükseldi.

Bu yıl 143 terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İkna çalışmaları sonucu 1 terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.