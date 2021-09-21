Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu sene de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda tüm heyecanıyla başladı. TEKNOFEST 2021 heyecanı herkesi sardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi Atatürk Havalimanı’na akın etti. Etkinlik alanında ilk gün itibariyle gösteriler başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün polis helikopterleri tarafından gerçekleşen gösteriler nefesleri kesti.

FESTİVALDE İLKLERE İMZA ATILACAK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 72 paydaş tarafından düzenlenen TEKNOFEST 2021 yarışmalarına rekor sayıda bir başvuru yapıldı. Festivalde ilklere de imza atıldı. Hem insansız hava araçlarının hem de insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı gösteriler ilk kez sergilenecek.

TEKNOFEST dünya markası oluyor Her yıl büyük bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bugün başladı.