Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da ihbar üzerine düzenlenen operasyonda bombalı saldırı hazırlığında bulunan bir PKK'lı terörist yakalandı.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde vatandaşlar eylem hazırlığı yapan teröristten şüphelenince emniyete haber verdi. Emniyet yaptığı hazırlık sonrası eve baskın yaptı. Bombacı terörist evdeki malzemeler ve tabancalar ile yakalandı.

YUNANİSTAN'DA 3 YIL EĞİTİM ALMIŞ

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist Murat Y'nin yakalandığını dile getirerek, "Yunanistan'da 3 yıl eğitim aldığı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK terör örgütü mensubunun evinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ile silah ele geçirildi" ifadelerini kullandı.