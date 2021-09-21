Türkiye Gazetesi

CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilmesinin ardından nefret kusarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partilileri hedef aldı.

Skandal konuşmasında hem Cumhurbaşkanını hem de AK Partilileri tehdit eden Emir, 'Bu ceberut adamı göndereceğiz, bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız.' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A "CEBERUT" YAKIŞTIRMASI

Kendisini dinleyenlere "Atatürk'ün gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız" diye seslenen CHP'li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da "ceberut" yakıştırmasında bulunarak "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız. Bir daha onun gibi gelmesin diye bunların kökünü kazıyacağız" dedi.

"YILDIRACAĞIZ SUSTURACAĞIZ"

"Kimler korkacaksa korksun. Bizim sloganımız; korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız" diyen Emir, AK Parti'lileri hedef alarak "Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan CHP'li Cemal Emir'in hadsiz sözleri, salondaki CHP'liler tarafından alkışlandı.

CEMAL EMİR KİMDİR?

Cemal Emir 1963 yılında Çorum'un Alaca ilçesinde Kılavuz köyünde doğdu.

1969 yılında Ankara’ya taşınan Cemal EMİR, ilk, orta ve lise eğitim ve öğrenimini Ankara’da Dikmen semtinde, üniversiteyi ise Diyarbakır’ da Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Sıkıyönetim altında, on arkadaşı ile birlikle Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği’nin kuruluşuna katıldı.

1989 yılında Ankara Barosu’nda stajına başlamış.

DHKP-C'lilerin avukatlıklarıyla bilinen Çağdaş Hukukçular Derneği’nin kuruluşuna yapan isimdir.

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