Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, Cihan Medya Dağıtım AŞ hisselerinin yüzde 99,94'ünün sahibi olduğunu iddia eden Cascade Investments NV (Cascade) şirketinin tahkim başvurusunun sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, dava açan paravan şirketi, uzun yıllar FETÖ/PDY örgütüne finansman sağlanmasında önemli işlev yürüten Belçika Türk İşadamları Derneği (BETİAD) üyesi Kenan Sezer, Mustafa Ünal, İskender Kapaklıkaya, Hüseyin Şahin, Ahmet Tanrıkulu, Ali Aktan, Musa Soydemir ve Kemal Soydemir gibi isimlerin Belçika'da kurduğu, sonrasında Orhan Azizoğlu'nun ortak olduğu anımsatıldı.

FETÖ'NÜN MESNETSİZ İDDİALARI ULUSLARARASI ARENADA DA ÇÖKTÜ

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi nezdindeki davada Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı bulunduğu kaydedildi. TMSF, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde TMSF'nin görevlendirildiği tahkim davasında; hakem heyetinin 20 Eylül tarihli kararıyla yargılama sona erdi. FETÖ/PDY mensuplarının kurguladığı mesnetsiz iddialar kabul görmedi ve davada yetkisizlik kararı verildi. Böylece FETÖ tarafından sistematik bir şekilde uluslararası arenada dile getirilen iddiaları ve tazminat talepli tahkim davalarının mesnetsiz ve hukuka aykırı olduğu tescil edilmiştir. Söz konusu davada, yerli ve yabancı hukuk bürolarının da destekleriyle, FETÖ/PDY üyelerinin 126 milyon avro tazminat talebi reddedildiği gibi, mahkeme masraflarının büyük bir kısmının da karşı tarafça ödenmesine karar verilmiştir.

"TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuya ilişkin açıklama yaptı. Altun, kararın, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olduğunu vurgulayarak "Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ruhsatsız kurslar FETÖ'cü sığınağı oldu Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle geçen yıl ciddi kan kaybeden özel okullar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemle ilgili olarak “Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız" açıklamasının ardından pandeminin yaralarını sarmaya başladı. Okulların yeniden kapanmayacağı yönündeki açıklamaların ardından veliler, kayıt için özel okullara yöneldi.

Erdoğan: FETÖ ihanet çetesini Balkanlar’dan da söküp atacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilediğimiz dayanışma aramızdaki kardeşlik hislerini bize bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderler biri Sayın Vucic oldu. Değerli dostum Vucic’in ülkemiz için kritik bir zamanda sergilediği bu cesur duruşu asla unutamayız. İşbirliği içinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlar’dan da söküp atacağız" dedi.