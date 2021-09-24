Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin farklı şehirlerinde yurt kapasitelerinin yetersiz olduğu iddiasıyla sokaklarda sabahlayan bazı gruplar kirli bir provokasyon sergiliyor. Eylemcilerin, hiçbir barınma sıkıntılarının ve yurt konusunda herhangi müracaatlarının olmamasının ortaya çıkmasıyla algı ve kışkırtması ifşa oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Kadıköy’de 19 Eylül’de başlayan, daha sonra Beşiktaş ile Bakırköy’de devam eden “Barınamıyoruz” ve “Yurtsuzlar” adı altında gerçekleşen eylemlere 127 şahsın katıldığının belirlendiğini bildirdi. Eylemlere katılanların neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı olmadığını belirten Ersoy “Bu şahıslardan 73 öğrencinin İstanbul’da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi. 8 şahsın herhangi bir yükseköğrenim kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da akademisyen olduğu belirlendi. Eyleme katılan 127 şahıstan 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumunda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi” dedi.

VALİ YAVUZ: HİÇBİRİNİN TALEBİ YOK

Kocaeli’de yurt fiyatlarının ve ev kiralarının yüksek olmasından şikâyetçi olan bir grup genç, eylem başlatarak geceyi şehir merkezinde bulunan Cumhuriyet Parkında uyuyarak geçirdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medyada hesabından, eylemcilerin kirli algısını gözler önüne serdi. Yavuz “İlimizde yurt kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesi ile eylem yapan gençlerin bir kısmının farklı şehirlerden geldiği ve ilimizle irtibatının olmadığı ayrıca eyleme katılan gençlerin hiçbirinin yurt konusunda talebi olmadığı tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ BELEDİYELER YURT SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Üniversite öğrencilerinin yurt problemine AK Partili belediyeler kayıtsız kalmadı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki “AK Partili belediyeler olarak seferberlik ilan ettik. Önümüzdeki günlerde hangi öğrencimiz ihtiyaç sahibi ise belediyelerimize müracaat edebilirler. Arkadaşlarımızın tamamı onların hizmetinde olacaklar, yerlerini yurtlarını ayarlayacaklar” diye açıklama yaptı

∂ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, konaklama sıkıntısı yaşayan üniversite öğrencileri için toplamda 500 yatak kapasiteli gençlik kamplarını, gençlik merkezini ve butik oteli Valiliğe devretme kararı alarak hizmete sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin “Bu dönem gençler için özel bir daire başkanlığı kurduk. Ne sıkıntınız varsa bize ulaşın, bütün gücümüzle sizlerin her zaman yanınızdayız” çağrısında bulundu.

∂ Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman “KYK sırası bekleyen öğrencileri biz misafir edeceğiz” açıklamasını yaptı.

∂ Kayseri Büyükşehir Belediyesi beş üniversitenin bulunduğu şehirde hiçbir üniversite öğrencinin yalnız bırakılmayacağını belirterek barınma sıkıntısı yaşayanları davet etti. ∂ Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu “AK Partili belediyeler olarak bizler de sizin yanınızdayız. Esenler’de inşa ettiğimiz 483 kişi kapasiteli yurtlarımız sizleri bekliyor” paylaşımında bulundu.

Bakan Kasapoğlu: “Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip” Türkiye’nin öğrenci yurtları bakımından oldukça yüksek standartlara sahip olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, öğrenci yurtları hakkındaki iddialara yanıt verdi.