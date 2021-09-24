Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

“İKİ NATO ÜLKESİ OLARAK BİZİM ÇOK DAHA FARKLI KONUMDA OLMAMIZ GEREKİR”

Türkiye-ABD ilişkileri şu ana kadar beklentim ve sayın Biden ile olan görüşmelerde de istenilen neticede değil. Şu an da aynı şeyi düşünüyorum. İki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir.

“AMERİKA ŞU ANDA TERÖR ÖRGÜTLERİNE BEKLENENİN ÇOK ÇOK ÜSTÜNDE DESTEK VERİYOR”

Ben ABD liderlerinin hiç biriyle böyle bir sorun yaşamadım. Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Mücadele etmesi gerekirken onlara yüklü miktarda silah araç gereç desteği veriyor. Bu yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları dünya kamuoyu ile paylaşmamız gereklidir.

“PUTİN’DEN BEKLENTİLERİM FARKLI”

Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada dost ülkel olarak da sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi ABD, Suriye ile de pek iniltili değil.

Burada şimdi kim var, İran, Rusya ve biz varız. Burada eğer orayı da barış havzası haline dönüştüreceksek aramızda görüşmemiz şart. Bunları görüşeceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak.

Erdoğan: ABD ile iki NATO ülkesi olarak daha farklı konumda olmamız gerekir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik, "İki NATO ülkesi olarak bizim farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunları da ifade etmek gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kürt meselesini çözdük bitirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve HDP’nin ‘Nasıl çözeriz?’ diye atıştığı ‘Kürt meselesi’ için “Türkiye’de böyle bir mesele yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik. Kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar beraber yola devam edelim” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'tan "TC-TRK" uçağı ile İstanbul'a gitti.