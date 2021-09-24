Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Aoun ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de hazır bulundu.

Bakar Akar'dan 'Gaziler Günü' mesajı Bakan Hulusi Akar, 19 Eylül Gaziler Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda; TSK'nın elde ettiği başarıların mimarlarının şehitler ve kahraman gaziler olduğu vurgusunu yaptı.

Bakan Akar: Bu yıl 1926 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Akar, bugün İdlib'te şehit olan askerleri hatırlatarak, askerlerimizin kanının yerde kalmadığını söyleyip bu yıl öldürülen terörist sayısının 1926'ya ulaştığını duyurdu.

Bakan Akar: “İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız" Milli Savunma Bakanı Akar terörle mücadelede kararlılık mesajı: “Artan bir tempoda taarruzi ruhla operasyonlarımız sürüyor. Terör örgütünün tepesindekiler, sonlarının ne olacağını çok iyi anladı. Alttakilerin de teslim olmaktan başka çaresi yok.” dedi.