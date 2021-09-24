Türkiye Gazetesi

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 11-17 Eylül'de Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 oldu.

Önceki hafta (4-10 Eylül) Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 183,48, Ankara'da 282,66, İzmir'de 43,26 olmuştu.

"TEDBİRLER ŞART"

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum olduğunu belirterek, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca duyurdu: Balıkesir iki doz aşıda "mavi" iller arasına girdi Bakan Fahrettin Koca, Balıkesir'in yüzde 75'inin iki doz aşı yaptırdığını söyledi. Böylelikle Balıkesir düşük riskli iller arasına girmeyi başardı.

Sağlık Bakanı Koca: "Her ikimizden birimiz çift doz aşılıyız" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı iki doz aşısını yaptıranların 84 milyon içerisindeki oranının yüzde 50'yi geçtiğini bildirdi.