Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke | ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede, Türkiye’nin İdlib konusundaki talep, beklenti ve hassasiyetlerini Rus mevkidaşına iletecek. Rejim güçlerinin ateşkes ihlalleri, radikal örgütlerin saldırı ve eylemlerine karşı alınacak tedbirler, M-4 karayolu üzerinde Türkiye ve Rusya’nın gerçekleştirdiği ortak askerî devriye faaliyetleri ve bölgedeki göç meselesi görüşmenin ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. İdlib konusunda Ankara’nın öncelikli beklentisi, sahada mevcut durumun korunması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Türkiye sınırına doğru yeni bir mülteci akının yaşanmaması.

Zirvede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, turizm, Türk Akım projesi ve Mersin’deki Akkuyu nükleer santral projesi ile ikinci S-400 paketi konu başlıklarının ele alınacağı belirtiliyor. Karabağ’daki son durum, Nahcivan koridoru, Libya ve Afganistan meselesi masadaki diğer başlıklar arasında yer alıyor.

Bu arada, Erdoğan, bir süredir gündeme getirdiği Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan’dan oluşacak ‘altılı platform’ çağrısını Soçi’de de tekrar gündeme getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

