Türkiye Gazetesi

Oluşan yoğunluğa Bulgaristan’ın cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde yaklaşık 20 kilometrelik kuyruk oluştu. Sınırda yaklaşık 800 TIR işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.

BULGARİSTAN’DAN KAYNAKLI

İstanbul'dan aldığı yükü Romanya'ya götüren tır sürücüsü Barış Şay, Bulgaristan tarafının yavaş çalıştığını belirtti. Şay, TIR kuyruğunun Bulgaristan'ın tek peronla çalışmasından kaynaklandığını belirtti.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

TIR sürücüsü Metin Sarıca ise Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde tırların beklediğini ve kuyruk oluştuğunu aktardı.

“BULGARİSTAN DÜZGÜN ÇALIŞMIYOR”

Dünden beri kuyrukta beklediğini belirten Sarıca, "Kuyruğun nedeni Bulgaristan'ın düzgün çalışmamasından kaynaklanıyor. Bir de buradaki tır parkının genişletilmesini istiyoruz" dedi.

DEAŞ mensubu 3 kişi Suriye sınırında yakalandı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görevli hudut birlikleri, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DEAŞ mensubunu yakaladı.

BM: Polonya ve Belarus sınırı yakınlarında 4 göçmenin donarak ölmesi şok edici Birleşmiş Milletler (BM), Polonya ve Belarus sınırı yakınlarında 2'si Iraklı 4 göçmenin donarak ölmesinin şok edici olduğunu ve olaydan büyük üzüntü duyulduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri açıkladı: Mülteci sınırı iki katına çıkacak Joe Biden yönetimindeki ABD, 2022 mali yılı için mülteci kabul sayısını 62 bin 500'den iki kat artırarak 125 bine çıkaracaklarını duyurdu.