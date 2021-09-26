Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar'dan olan torunu Canan’ın kedisiyle fotoğrafını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın altıncı torunu olan Canan Aybike’nin kedisi Pıt Pıt Şeker’le paylaştığı fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü.

“GÜNCEL GELİŞMELERE PEK MERAKLI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter’da paylaştığı fotoğrafa, “Sevgili torunum Aybike’nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı” notunu düştü. Paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.