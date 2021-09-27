Türkiye Gazetesi

30 yıllık işgal altındaki Azerbaycan toprakları 44 gün süren operasyonla Ermenistan’dan geri alındı. Kurtuluşun birinci yıl dönümünde Aliyev, duygu dolu anlar yaşadı. İşgalden kurtarılan topraklara sık sık ziyaretler düzenlediğini belirten Aliyev, ziyaretlerinde çekilen görüntülerin Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva tarafından paylaşıldığını hatırlattı.

“BU YENİ BİR YAKLAŞIMDIR"

Bu durumun kendiliğinden geliştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Aliyev, şunları kaydetti: "Doğal olarak oluştu, bunu planlamıyorduk. Biz ilk kez Şuşa'ya gittiğimizde Bakü'den çok erken çıkmıştık. Çünkü o zaman yol çok uzundu. O zaman bir Zafer yoluyla Fuzuli'den Şuşa'ya neredeyse 3 saatte gitmiştik. Yollar kar ve buz tutmuştu. Sabah erkenden çıkmıştık ve hava karanlıktı. Hava aydınlandıkça çok güzel manzara oluştu ve Mihriban Hanım kendi telefonuyla çekmeye başladı. Beni çekti, ben de dedim ki 'Yolumuz Şuşa'yadır'. Böyle başladı. Bu bir özel teşebbüstür, çünkü benim ziyaretlerimi genellikle resmi heyet çekiyor. Buysa yeni bir yaklaşımdır. Biliyorum ki çoğu kimsenin hoşuna gitti bu. Bizim de hoşumuza gitti."

“GÖZÜME İLK ÖNCE O BÖLGELERDE YAŞAMIŞ İNSANLAR GELİYORDU”

Eşi Mihriban Aliyeva'nın çektiği görüntülerdeki sözlerini hangi duygularla söylediğini anlatırken gözleri dolan Cumhurbaşkanı Aliyev, şöyle devam etti: "Bu sözleri söylerken benim gözümün önüne ilk önce o bölgelerde yaşamış insanlar geliyordu. Ben her şeyden önce onlar için bunu söylüyordum. Çünkü onlar hasret içerisindeydi. 30 yıl hasret içerisindeydiler ve ben oraya gelmişim bu binayı görüyorum, o görmüyor. O bizim gözlerimizle onu görmeli. Her zaman gözümün önünde onlar vardı. O kadar eziyet çektiler. Fakat dik durdular, sağlam durdular. Budur Azerbaycan, budur Azerbaycan halkı. Sizi de duygulandırdım ben."

Aliyev, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Reşat Memmedov'u Ankara Büyükelçisi olarak görevlendirdi.

Putin ve Aliyev, yarın Moskova'da görüşecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Rusya’nın başkent Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

Aliyev: Barışı düşünmenin zamanı geldi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çekilmesini talep eden BMGK kararlarının, yerine getirildiğini ve savaşın sona erdiğini duyurdu. Aliyev, artık barışı düşünmenin ve sayfayı çevirmenin zamanının geldiğini söyledi.