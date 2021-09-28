28 Eylül hava durumuna ilişkin bilgi veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey kesimleri için parçalı ve yer yer çok bulutlu hava tahmininde bulundu. Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak etkisinde geçeceğini bildiren Meteoroloji, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörüsünde bulundu.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
28 EYLÜL HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı 23
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Adana: Az bulutlu ve açık 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı 21
Erzurum: Az bulutlu 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32
Sıcaklıklar 4 derece daha artacak Yağışlı günlerin ardından Eylül ayının son günlerinde sıcak havanın etkisine giren tüm yurtta bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların ise 2 ile 4 derece arasında yükseleceği öngörülüyor.
BM’den sıcaklık uyarısı: “Dünya, felaket bir yolda” Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünya, 2.7 derecelik sıcaklık artışına doğru felaket bir yolda" dedi.