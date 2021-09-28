Türkiye Gazetesi

28 Eylül hava durumuna ilişkin bilgi veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey kesimleri için parçalı ve yer yer çok bulutlu hava tahmininde bulundu. Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak etkisinde geçeceğini bildiren Meteoroloji, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörüsünde bulundu.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

28 EYLÜL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı 21

Erzurum: Az bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

Sıcaklıklar 4 derece daha artacak Yağışlı günlerin ardından Eylül ayının son günlerinde sıcak havanın etkisine giren tüm yurtta bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların ise 2 ile 4 derece arasında yükseleceği öngörülüyor.

BM’den sıcaklık uyarısı: “Dünya, felaket bir yolda” Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dünya, 2.7 derecelik sıcaklık artışına doğru felaket bir yolda" dedi.