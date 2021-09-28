Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilerleyen günlerde Irak'ın kuzeyinde konuşlanan terör örgütüne karşı Irak devleti ile birlikte ortak bir operasyon olabileceğinin sinyalini verdi. Irak Savunma Bakanı ile ortak merkez kurulması konusu dahil birçok konuda fikir alışverişinde bulunulduğunu belirten Akar, Türkiye'nin güneyinden gelecek herhangi bir risk ve tehdite izin vermeyeceklerini söyledi. Bakan Akar aynı zamanda, Rusya-Türkiye ilişkileri, Afganistan'daki son durum ve mülteci konusu ile ilgili de açıklamalarda bulundu.



Bakan Akar, Irak'lı mevkidaşı ile ortak merkez dahil birçok konuda fikir alışverişi yaptıklarını söyledi.

IRAK SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Türkiye'nin başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularının sınır güvenliğine, egemenlik haklarına saygılı olduğunu dile getiren Akar, başka bir gazetecinin, "Terör örgütüne yönelik Irak ile birlikte bir operasyon yapılması ihtimali ve bu konuda bir iletişim var mı?" sorusuna, "İletişim var. Biz Savunma Bakanı ile görüşüyoruz, arkadaşlarımız arazide muhatapları ile görüşüyor. Onlarla hudutların güvenliği konusunda iş birliği yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." cevabını verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Irak'tan bir heyetin geldiğini söyleyen Bakan Akar, "Onlara Hatay'da sınır fiziki güvenlik sistemi ile sınırların güvenliğini nasıl sağladığımızı gösterdik. Onlar da özellikle Irak-Suriye sınırında neler yapabileceklerini araştırıyorlar. Onlara yardımcı olabileceğimizi kendilerine ifade ettik." ifalerini kullandı.

Irak'un kuzeyinde yuvalanan terör örgütünün iki milletin de başına bela olduğunu söyleyen Akar, "Devlet olarak milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlı olduğumuzu, tek hedefimizin de teröristler olduğunu açık ve net bir şekilde görüşmelerde dile getirdik. Beraber ne yapabiliriz, ortak merkez kurulması dahil bunları görüşüyoruz." dedi.

Bakan Akar, Irak ile ilişkilerin dostane bir şekilde sürdüğünü de sözlerine ekledi.

"ŞOYGU İLE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Suriye'nin kuzeyine yönelik son dönemde artan hava saldırılarının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Akar, "Görüşebiliriz" yanıtını verdi.

Hava saldırılarına ilişkin Rusya tarafından Türkiye'ye yapılan bir açıklamanın olup olmadığının sorulması üzerine ise Akar şu cevabı verdi:

"Onlar 'oradaki terörist gruplara karşı' bu saldırıları yaptıklarını söylüyorlar. Ama bu saldırılar sonucunda ne ölenlerin ne de kaçanların arasında terörist var. Aylardan beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Karşı tarafın da mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz."

TÜRKİYE'NİN İLAVE BİR GÖÇE TAHAMMÜLÜ YOK

Söz konusu saldırıların göçün tetiklenmesi ve radikalleşmenin artmasına neden olduğunu vurgulayan Akar, "Türkiye'nin artık ilave bir göçe tahammülü yok. Bunu herkes biliyor. Bu saldırılarla ayrıca oradaki insanları radikalleştiriyorsunuz. Saldırılarda evini, toprağını kaybeden insanın psikolojisini düşünün. Evini, toprağını geri almak için çözüm arayışına giriyor ve radikalleşme oluyor." ifadelerini kullandı.

"Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması önemli. İnsanlar Suriye'nin kuzeyindeki topraklarına Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolündeki bölgelere gönüllü ve güvenli olarak, onurlu bir şekilde döndüler. Zorla değil." şeklinde konuşan Bakan Akar, "Bunların 400 binden fazlası İdlib bölgesinde. Tamamına baktığımızda ise 1 milyondan fazla kişi evlerine, topraklarına döndü." dedi.

SURİYE'DE ÇOK CİDDİ BİR MEKANİZMA VAR

Bölgede Rusya ile Türkiye arasındaki koordinasyona yönelik soru üzerine Akar, "Orada çok ciddi bir mekanizma var. Hem Rus hem Türk tarafı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

İki ülke arasında iletişim kanallarının bulunduğunu vurgulayan Akar, "Gerekirse arazide görevli subayımızla Rus generali belli yerlerde buluşarak görüşmeler yapabiliyor. Herkes kendi bilgisini, endişelerini karşı tarafla paylaşıyor. Dileğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile yapacağı görüşmeyle tekrar mutabakat muhtırasının başlangıcındaki sükunet haline dönülmesi, bir an önce ateşkesin kalıcı hale gelmesi için tarafların gerekli katkıyı sağlamasıdır. Bu herkes için uygun bir hareket tarzıdır." diyen Bakan Akar, "Burada başından beri söylediğimiz şey, BM koordinesinde Suriye'nin geleceği konusunda söz sahibi olan grupların temsilcilerinin anayasa yapmaları, anayasanın yapılmasının ardından seçimin gerçekleştirilmesi, Suriye'nin dışındakiler dahil seçimlere katılıp yönetimi kurmasıdır." ifadelerini kullandı.

YPG PKK'NIN TA KENDİSİDİR

Terör örgütü PKK ve YPG arasında bir fark olmadığını vurgulayan Akar, "YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. Müttefiklerimizin bunların sözde elebaşları ile görüşmelerinin, fotoğraf çektirmelerinin, onlara silah, araç, gereç ve mühimmat desteğinde bulunmalarının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna yakışmadığını da her fırsatta dile getiriyoruz. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açık bir şekilde dile getirdi" dedi.

Akar, Türkiye'nin mutabakat muhtıralarının gereklerini yerine getirdiğini söyleyerek, "Bizim en temel görevimiz hudutlarımızın ve asil milletimizin güvenliğidir. Güneyimizde bizim için herhangi bir riskin, tehdidin, tehlikenin oluşmasına müsaade etmeyeceğimizi başından beri söyledik, söylemeye devam ediyoruz" dedi.

AFGANİSTAN'DA BİR ÇÖZÜM PEŞİNDEYİZ

Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik bir gelişmenin olup olmadığı sorulan Akar, "Katarlı kardeşlerimizle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çeşitli kanallardan mevcut yönetimle temaslar söz konusu. Dolayısıyla orada uygun bir çözümün peşindeyiz. Temel amacımız insanlık nokta-i nazarından, Afgan halkının insani ihtiyaçlarının doğru bir şekilde karşılanmasıdır" dedi.