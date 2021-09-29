Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile saat 11.15'te, Rusya'nın Soçi kentine gitti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Soçi'ye gitti.

HAVALİMANINDA KARŞILANDI

Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

“YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEN ÇOK MEMNUNUM''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Teşekkür ediyorum. Bu yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten çok memnunum. COVID birçok dostu bir birinden ayırdı. Dünyada COVID'den ölenlerin sayısına baktığınızda 4 milyon 700 bini geçiyor. Tüm tedbirleri almamıza rağmen mücadelemiz çok zor şartlarda devam ediyor. Öncelikle benim sizlere tabi teşekkürüm var. Bu yangın ve felaketlerde bize vermiş olduğunuz destek nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabi gönderdiğiniz uçaklardan, iki tane eğitici pilot ve bizim 2 arkadaşımız maalesef şehit oldular.

Telefonla gerçi bu konuyu görüştük ama onun için tekrar başsağlığı diliyorum. Gerçekten dostlar bu tür zor günlerde belli oluyor. Hepsinden öte siyasi, ekonomik, askeri, ticari alanlarda Türkiye-Rusya ilişkileri çok farklı şekilde kendini gösteriyor. Ticaret hacminde kısmi bazı iniş çıkışlar olsa da gayet iyi durumda. Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var.

“SURİYE'DEKİ BARIŞ TÜRKİYE VE RUSYA İLİŞKİLERİNE BAĞLI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı" diye konuştu.

Erdoğan, "Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var" şeklinde konuştu.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Putin, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ile ilgili olarak şu açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türk akımı doğalgaz hattı eksiksiz olarak çalışmaktadır. Hem Türk halkının hem de rusya'Nın çıkarlarına uygun şekilde verdiğniz değerli katkılar nedeniyle size teşekkür ederim. Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı da programa uygun şekilde devam ediyor. Uluslararası arenada da başarılı bir şekilde iş birliğimiz sürüyor. Görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor.

SOÇİ'DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Soçi'de liderlerin görüşmesi öncesi dünden itibaren Rus polisi tarafından olağan seviyede tedbirler alındı. Birçok polis kentin çeşitli noktalarına konuşlandırılırken kentin ana yolları ve şehir merkezinde trafik kontrolleri yapıldı.

Soçi Uluslararası Havaalanı’nın bulunduğu Adler bölgesi ile görüşmenin gerçekleşeceği Putin’in konutu olan Boçarov Ruçey hattı boyunca da güvenlik önlemlerinin arttırıldığı görüldü. Korona virüs önlemleri nedeniyle Erdoğan-Putin görüşmesini takip edecek olan Rus ve Türk gazeteciler konuta alınmazken liderlerin görüşmesinden sonra basın toplantısı yapılmayacağı duyuruldu.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ İDLİB

Ankara ve Moskova, 2017'den bu yana İdlib'e özel mesai harcadı. İdlib çevresindeki insani felaketi önlemek amaçlandı, bölgedeki terör örgütlerinin de yok edilmesi için müzakere başlatıldı.



17 Eylül 2018'de Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in imzaladığı anlaşma önemli bir adım oldu. Bu sayede Rusya ve rejimin bölgedeki saldırılarının bir müddet önüne geçildi. Ancak Esed rejimi imzalanan anlaşmaları sık sık ihlal etti. Erdoğan ve Putin, artan gerginliği azaltmak üzere Moskova'da bir araya geldi.



İdlib sorunu son 3 yıldır Türkiye-Rusya ilişkilerindeki en kritik konu haline geldi. İki ülke liderleri Erdoğan ve Putin, ilişkilerin önündeki bu engeli aşmak için adeta bir mekik diplomasisi yürüttü. Bu konu Soçi'de yeniden bir araya gelecek olan taraflarca bir kez daha müzakere edilecek. Bölgesel ve ulusal gelişmeler de değerlendirilecek. Suriye'den yeni bir göç dalgası tehdidi de masada olacak.



Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve Afganistan başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meseleler de ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-Rusya ilişkileri gözden geçirilecek.

Soçi'de, Erdoğan-Putin Zirvesi hazırlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti