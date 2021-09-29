Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY - İSTANBUL



İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede aşılama çalışmalarının gönüllülük esasına göre yürütüleceğinin vurgusu yapıldı. Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde aşı olmayan ve eksik aşılı olan öğrencilerin listesinin okul panosuna asılması tartışmaları beraberinde getirdi.



"ÖĞRENCİLER TEŞİR EDİLEREK AYRIMCILIĞA MARUZ BIRAKILDI"

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde panoya asılan listelerin videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan kişi "Öğrenciler teşhir edilerek ayrımcılığa maruz bırakılmaktadır. Bunun takipçisi olacağız" ifadeleri ile yapılan uygulamanın hukuksuz olduğunu söyledi. Üniversitede ortaya çıkan görüntü sosyal mecralarda art arda paylaşılarak konuya ilişkin tepki çeken yorumlar yazıldı.

LİSTELER KALDIRILDI

Bu tartışmaların ardından ulaştığımız Mimarlık ve Tasarım Fakültesi yetkilileri olayı yalanlamadı ama yanlış anlaşıldıklarını ifade ettiler. Öğrencilerin bu konuda sürekli talepleri olduğunu ve yeterli personelin hazır bulunmadığı için böyle bir adımın atıldığını belirttiler. Sosyal medyada yazıldığı gibi bir durum söz konusu olmadığı söyleyen yetkililer, olayın farklı yerlere çekildiğini gördükten sonra anında adım atıldığını ve listelerin kaldırıldığını açıkladılar.

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