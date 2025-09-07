Türkiye - İspanya maçının muhtemel 11'leri belli oldu: Kadroda sürpriz
A Milli Takım’ımız Dünya Kupası elemelerinde güçlü İspanya karşısına çıkıyor. Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı mücadele edeceklerini söyleyen teknik direktör Vincenzo Montella “Bizim de hayallerimiz var. Galibiyet için çalışacağız” dedi. Konya'da oynanacak zorlu mücadele öncesi Montella ve Luis de la Fuente, kadrolarını büyük ölçüde belirledi.
FIFA Dünya Kupası grup elemelerindeki ilk maçında Gürcistan’ın deplasmanda 3-2 yenerek önemli bir adım adım atan A Millî Takımı’mız, ikinci maçında Konya’da EURO 2024’ün şampiyonu İspanya’yı ağırlayacak. 21.45’te başlayacak karşılaşmayı İngiliz Michael Oliver yönetecek.
Karşılaşma öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Vincenzo Montella “Avrupa’nın son şampiyonu, en iyi takımına karşı mücadele vereceğiz. Bu tabii ki bizi hırslandırıyor. Biz de hayalperestiz. Galibiyet için çalışacağız. Bunun için sahada en iyisini yapmamız lazım” dedi.
"BİR PUAN DA ÇOK ÖNEMLİ"
Gürcistan karşısındaki oyundan memnun olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam “Ofansif anlamda yaptığımız ön alan baskılarını kullandık, bu bizim maçı kazanmamızı sağladı, bu zihniyeti devam ettirmemiz gerekiyor. Geliştirmemiz gereken bir konu varsa topa sahip olduğumuzda oyunumuzu biraz daha akışkan hâle getirmemiz gerekiyor. Bu maçta her şeyi mükemmel yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Hata yapmadan oynamak zorunda olduğumuzun farkındayız ama futbolda kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz” değerlendirmesinde bulundu.
A Milli Takım'ın muhtemel 11'i:
Uğurcan
Mert
Merih
Abdülkerim
Eren
İsmail
Hakan
Yunus
Arda
Kenan
Kerem
İspanya'nın muhtemel 11'i:
Simon
Porro
Le Normand
Huijsen
Cucurella
Merino
Zubimendi
Pedri
Yamal
Oyarzabal
Williams