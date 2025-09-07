Türkiye - İspanya maçının muhtemel 11'leri belli oldu: Kadroda sürpriz

FIFA Dünya Kupası grup elemelerindeki ilk maçında Gürcistan’ın deplasmanda 3-2 yenerek önemli bir adım adım atan A Millî Takımı’mız, ikinci maçında Konya’da EURO 2024’ün şampiyonu İspanya’yı ağırlayacak. 21.45’te başlayacak karşılaşmayı İngiliz Michael Oliver yönetecek.

Karşılaşma öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Vincenzo Montella “Avrupa’nın son şampiyonu, en iyi takımına karşı mücadele vereceğiz. Bu tabii ki bizi hırslandırıyor. Biz de hayalperestiz. Galibiyet için çalışacağız. Bunun için sahada en iyisini yapmamız lazım” dedi.

"BİR PUAN DA ÇOK ÖNEMLİ"

Gürcistan karşısındaki oyundan memnun olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam “Ofansif anlamda yaptığımız ön alan baskılarını kullandık, bu bizim maçı kazanmamızı sağladı, bu zihniyeti devam ettirmemiz gerekiyor. Geliştirmemiz gereken bir konu varsa topa sahip olduğumuzda oyunumuzu biraz daha akışkan hâle getirmemiz gerekiyor. Bu maçta her şeyi mükemmel yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Hata yapmadan oynamak zorunda olduğumuzun farkındayız ama futbolda kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz” değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım'ın muhtemel 11'i:

Uğurcan

Mert

Merih

Abdülkerim

Eren

İsmail

Hakan

Yunus

Arda

Kenan

Kerem

İspanya'nın muhtemel 11'i:

Simon

Porro

Le Normand

Huijsen

Cucurella

Merino

Zubimendi

Pedri

Yamal

Oyarzabal

Williams