Bakanlık 450 sözleşmeli personel alacak! Başvuru tarihi belli oldu 

Bakanlık 450 sözleşmeli personel alacak! Başvuru tarihi belli oldu 

Bakanlık 450 sözleşmeli personel alacak! Başvuru tarihi belli oldu 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt sözleşmeli yönetim personeli alacak. Başvurular, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 450 sözleşmeli yurt yönetim personelinin istihdamı için başvuru sürecinin 8 Eylül'de başlayacağını duyurdu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bakan Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru süreci başlıyor. Başvurular, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirilecek. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

