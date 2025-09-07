CHP'de 'butlan'dan kurtulma hesapları! Amaç, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmak

HABER MERKEZİ ANKARA - CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki şaibeli kurultayı sebebiyle başlayan yargı süreci, parti içinde yeni hamleleri de beraberinde getiriyor.

Delegelerin iradesinin sakatlandığı gerekçesiyle İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilerek, il yönetimi ile 196 büyük kurultay delegesinin görevden el çektirilmesinden sonra aynı kararın Ankara’daki büyük kurultay davasından çıkma riski karşısında CHP yönetimi, partiyi Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakmamak için her yolu deniyor. Bu nedenle CHP içinde âdeta ‘Taht oyunlarına’ benzer planlar işletiliyor.

KÖŞEYE SIKIŞTIRMA HAMLESİ

Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması durumunda, Özgür Özel ve mevcut yönetim görevden el çektirilecek ve yüksek ihtimalle eski genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partiye genel başkan olarak geri dönecek. CHP’nin 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayından önceki tüm parti yönetimi de ‘Mutlak butlan’ hâlinde görevi devralmış olacak. Bu durumda, CHP’nin 3 Kasım 2023 tarihindeki yönetimin tamamı yeniden göreve başlayacak.

Mevcut CHP yönetimi, Kılıçdaroğlu ve ekibinin partinin başına gelmesi durumunda kurultayı hemen toplamayacağı düşüncesinden hareketle, olağanüstü kurultay kozunu masaya sürdü. Mahkeme mevcut yönetimi görevden alsa bile, hatta büyük kurultay delegelerinin de görevinin sona erdiğine karar verse bile, hukukçulara göre devam eden kurultay süreci durdurulamayacak.

YSK KARARI EMSAL OLUR

15 Eylül’de Ankara’daki Asliye Hukuk Mahkemesi Kılıçdaroğlu’nu yeniden göreve getirme kararı verir ve Kılıçdaroğlu veya başka biri görevlendirilirse, göreve gelecek ekip, olağanüstü kurultay sürecini devam ettirmek zorunda kalacak. CHP kurmayları, böyle bir durumda YSK’ya yapılacak itirazların da karşılık bulmayacağı düşüncesinde. İstanbul’un ilçeleri ile ilgili verilen kongrelere devam edilmesi kararının, olağanüstü kurultay sürecinde de emsal teşkil edeceği belirtiliyor. Bu durumda, CHP 21 Eylül’de bir daha olağanüstü kurultaya gidecek ve kurultayda genel başkan ile parti meclisi seçimi yapılacak.

6 NİSAN'DA YAPILMIŞTI

CHP, 2023’teki kurultayın iptal riskine karşı 6 Nisan 2025 tarihinde de olağanüstü kurultay yapmıştı. Ancak kurultay genel başkan çağrısıyla gerçekleştirildiği için, mahkemenin alacağı mutlak butlan kararı ile o kurultayın da geçersiz olacağı belirtiliyordu. CHP bu riski ortadan kaldırmak için bu kez delegelerin imzasıyla olağanüstü kurultay yapma formülünü devreye soktu.

KILIÇDAROĞLU NE YAPAR?

Öte yandan, olağanüstü kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa aday olması beklenmiyor. Ancak Parti Meclisi konusunda Kılıçodaroğlu’na yakın isimlerin ayrı liste çıkarabileceği ifade ediliyor. CHP tüzüğüne göre, genel başkan adayı olabilmek için delegelerin yüzde 5’inin imzası gerekiyor. CHP’nin kayıtlı 1.320’den fazla delegesi bulunuyor. Bu durumda eğer Kılıçdaroğlu veya bir başkası genel başkan adayı olmak isterse en az 67 delegenin desteğini bulmaları gerekecek.

İSTANBUL PAS GEÇİLDİ

Bu arada, mahkeme tarafından görevlerine son verilen 196 İstanbul delegesinin imzasının olağanüstü kurultay talebinde yer almadığı belirtildi. CHP’nin hukukçularından Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da yaptığı açıklamada, CHP kurultayı ile ilgili süren “butlan davası” sonucu ne olursa olsun 21 Eylül’de kurultayın toplanmak zorunda olduğunu söyledi. Akdoğan “Zira YSK’nın kararı bunun garantisidir. Seçim kurulu CHP’nin kurultayını yapmak zorundadır. Aksi bir karar İstanbul’da olduğu gibi YSK tarafından tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılır. İster kayyım atansın ister CHP yönetimi kalsın delegenin istemiyle toplanan bu kurultayı kimse iptal edemez. Kayyım kararı çıkmazsa mevcut CHP yönetimi dahi “gerek kalmadı” diyerek bu kurultayı iptal edemez. Zira kararı delege aldı. 15’inde ne olursa olsun 21’inde CHP kurultayını tamamlar ve yetkili organlarını seçer. En kötü olasılıkla hukuka aykırı şekilde kayyım atanmış olsa bile, atanmış kayyım gayrimeşru durumunu 1 hafta sürdürebilir. İstanbul’da da durum budur. Bu garabet en çok il kongresine kadar sürer” dedi.

KAYYIM ATANIRSA 6 GÜN DURUR

Özgür Özel, CHP’nin 21 Eylül’de yapacağı olağanüstü kurultayı ‘teknik ve hukuki bir hamle’ olarak nitelendirerek “15 Eylül’de partinin genel başkanlığına bir kayyım atanırsa o kayyım orada 6 gün durur; 6 gün sonra parti seçilmiş genel başkanını yeniden seçer” dedi.