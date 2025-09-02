Şamil Tayyar'dan "CHP'de Özgür Özel dönemi bitti" çıkışı: Rotayı Kılıçdaroğlu belirleyecek 

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan Özgür Çelik ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karar sonrası yaptığı açıklamada il başkanlığı görevini kabul eden Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiğini duyurdu.

TAYYAR: CHP'DE ÖZGÜR ÖZEL DÖNEMİ BİTTİ

AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, CHP'nin İstanbul yönetiminde yaşanan son gelişmelere dair sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tayyar "CHP İstanbul İl Kurultayının iptal kararıyla, taşlar yerinden oynadı ve Özgür Özel dönemi bitti. CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar "Özel’in genel başkan seçildiği 38.Olağan Kurultay’da oy kullanan 196 İstanbul delegesinin görevden alınması, Ankara’da 15 Eylül’deki CHP Kurultayının iptaline ilişkin davayı da aynı yönde etkileyecektir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına gelme iddialarına vurgu yapan Tayyar "Bu durumda, İstanbul’da İl Başkanı olarak Gürsel Tekin dönemi başlarken, Ankara’da Genel Başkanlık koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu’nun oturması yüksek ihtimal" sözlerine yer verdi.

"KILIÇDAROĞLU GÖREVİ KABUL EDER, ROTAYI BELİRLER"

CHP'nin 38. kurultayına yönelik soruşturmaya dikkat çeken Şamil Tayyar "Mahkemenin iptal kararı karşısında tahminim, Kılıçdaroğlu’nun da görevi kabul edeceği yönündedir. Muhtemeldir, Ankara’daki kararla CHP’nin tüm ülke genelindeki kongre süreci durdurulur, 38. kurultay delegeleri görevden alınır, eski PM görevine devam eder. Kılıçdaroğlu yönetimindeki eski PM, yeni kurultay sürecini sıfırdan başlatır. En geç 1 yıl içinde CHP’nin yeni kurultayı yapılmak zorundadır. Yani. CHP’nin yeni rotasını Kılıçdaroğlu belirleyecektir" dedi.