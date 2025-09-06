CHP'de pazartesi restleşmesi! Gürsel Tekin'e kimler eşlik edecek?

İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin kayyım olarak atanmış, pazartesi günü il binasına geleceğini açıklamıştı. CHP'deki gelişmeleri, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında masaya yatırıldı. CHP Eski İstanbul İl Başkanı Ali Özcan, Gürsel Tekin'in kayyım olmadığının altına çizerek, “Gürsel Tekin’in bu partide 40 yıllık emeği var. Her kademede bulunmuş bir isim.” dedi. Gazeteci Barış Yarkadaş da, Tekin'i il binası kapısında bazı CHP'li milletvekillerini karşılayacağını söyledi.

Ankara’daki şaibeli kurultay davasının ardından İstanbul için de önemli bir karar çıktı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme, İstanbul İl Başkanlığı’na geçici yönetim kurulunun atanmasına hükmetti.

Mahkeme, Gürsel Tekin’i CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Çağrı Heyeti olarak atadı. Pazartesi günü Tekin’in, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul ile parti binasına gitmesi bekleniyordu. Ancak Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz heyetten çekildi. Tekin’in il binasına kimlerle gideceği ise merak konusu oldu.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konu detaylıca masaya yatırıldı. CHP eski İstanbul İl Başkanı Ali Özcan, Tekin’in partide kırk yıllık bir emeğe sahip olduğunu vurguladı. Özcan, “Gürsel Tekin her kademede görev yapmış, partimize büyük katkı sağlamış bir isim. Kayyım olsaydı onun yanında yer almazdım” dedi.

Özcan, yaşanan sıkıntıların parti içinde çözülmesi gerektiğini belirtti. Tekin’in görevi kabul etmesinin önemine dikkat çeken Özcan, başka bir kayyım atanması durumunda partinin nasıl tepki vereceğini sorguladı. “Gürsel Tekin, gençlik kollarından il başkanlığına, belediye başkan yardımcılığından genel başkan yardımcılığına kadar her kademede görev almış bir isim. Bu görevi kabul etmeseydi, partimiz ciddi bir kaosla karşı karşıya kalabilirdi” dedi.

Özcan sözlerini şöyle tamamladı: “Bu süreçte sükûnet ve nezaketle hareket etmeliyiz. Partimizin çıkarı için doğru adımlar atılmalı. Gürsel Tekin’in tecrübesi ve emeği, bu zor dönemde kritik bir rol oynayacak.”

"BAZI MİLLETVEKİLLERİ KAPIDA KARŞILAYACAK"

Taksim Meydanı programına katılan gazeteci Barış Yarkadaş da, Gürsel Tekin'in bu zor görevi kabul ederek yaşanabilecek kaosu önlediğini söyledi. Yarkadaş, “Tekin, ahlaksızca iftiralara rağmen ateşten gömlek giymiştir. Pazartesi günü sessiz sedasız göreve başlamayı bekliyor. Gürsel Tekin görevi kabul etmeseydi mahkeme dışarıdan birilerine bu görevi verebilirdi.” dedi.

Gürsel Takin'in il binasına girmesini engellemeye çalışıldığına dair duyumlar aldığını belirten Yarkadaş, "Pazartesi günü Gürsel Tekin kamu görevi haline dönüşmüş olan CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini devralacak." diye konuştu.

Yarkadaş, Gürsel Tekin'i il binasın kapısında CHP'li bazı milletvekillerinin karşılayacağını söyledi. Yarkadaş, "Milletvekilleri bir gerilim olmasın istiyorlar." diye konuştu.

"CANLI YAYINDA TEHDİT ETTİLER"

‎Program sırasında tehdit mesajı aldığını söyleyen Yarkadaş, "Gelen mesajı okuyorum. ‘İktidarı aldığımız gün sana Cem Küçük’ten daha kötü muamele yapacağız’ diyorlar. Buradan Cumhuriyet Başsavcılarına çağrıda bulunuyorum. Hangi kötü muameleyi yapacaklarmış bana?" diyerek tepki gösterdi.