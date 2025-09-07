Fenerbahçe yabancılardan ret cevabı aldı, Aykut Kocaman yeşil ışık yaktı: Volkan Demirel'in o sözleri akıllara geldi

EMİN ULUÇ - Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de isimler artıyor ama henüz ortada bir teknik adam yok. Temasa geçtiği hoca adaylarının çoğundan olumsuz geri dönüş alan sarı lacivertliler alternatiflerle görüşürken listeye yeniler ekleniyor.

YABANCILAR SICAK DEĞİL

Jose Mourinho gitti koltuğu boş kaldı. Başkanlığı boyunca bir sezona yakın bir süreci hocasız geçiren Ali Koç, seçim sandıklarının hazırlandığı günlerde bir kez daha aynı süreci yaşıyor. Uzun süredir tartışılan Portekizli kovulur kovulmaz hoca bekleyenler gördü ki, yönetim bir kez daha plansız bir hamle yapmış.

Mourinho sonrası transfer pazarında teknik direktör avına çıkan Ali Koç ve ekibi hem hızlı bir çözüm üretmeye çalışıyor hem de panikle bir hata yapmaktan endişe ediyor. Sarı lacivertliler, Sebastian Hoeness, Mathias Jassle, Luciano Spalletti’den olumsuz cevap alırken, Ange Postecoglou da “Avrupa’nın beş büyük liginden haber bekliyorum” dedi.

AYKUT KOCAMAN OLUR MU?

Zinedine Zidane’ın da kariyer planlamasında Türkiye olmaması sebebiyle listede yabancılardan Domenico Tedesco ile Edin Terzic kaldı. Yerlilerde tek aday İsmail Kartal görünüyordu ki, Aykut Kocaman gündeme bomba gibi düştü. Başkan adayı Saadettin Saran’ın yöneticilik teklifini teknik direktörlüğü bırakmadığını vurgulayarak geri çeviren Aykut Hoca’nın yeşil ışığı dengeleri bozdu. Koç’un başkan seçilir seçilmez yolları ayırdığı Kocaman, Koç’tan teklif gelmesi hâlinde görevi kabul edecek. Kocaman’ın “Camiamız sorunlar yumağını yok edecek kudrete, geçmiştekine benzer manipülatif sözleri bitirecek dirayete sahiptir” sözleri ‘bu iş tamam’ diye yorumlandı.

VOLKAN'LA BERABER

Aykut Kocaman’ın göreve gelmesi halinde yardımcısının Volkan Demirel olması bekleniyor. Efsane kaleci, “Sadece Aykut Kocaman’ın yardımcısı olarak” hocaya saygısını dile getirmişti.