Dünyada benzeri yok! Bakan Tekin'den "İmam hatipleri markalaştıracağız" sözleri

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin ev sahipliğinde Gaziantep’te 22. İmam Hatipliler Kurultayı’nın açılışında konuştu.

Tekin, hem pozitif hem de dinî ilimlerin öğretildiği imam hatip okullarının dünyada tek örneğinin Türkiye’de olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Türkiye’de imam hatip mücadelesini ve imam hatiplerin varlığını, ülkedeki demokratik siyasal hayatın bir göstergesi olarak kabul ediyorum. Demokrasinin sıkıştığı anlarda imam hatiplerin üzerindeki baskının arttığını, demokrasinin ve insan haklarının güvence altına alındığı dönemlerde imam hatiplerin önünün açıldığını hep beraber görüyoruz.

"DÜNYADA BÖYLE BİR ÖRNEK YOK"

Aslında üniversite okulları Türkiye’de bu anlamda demokratik siyasal hayatın niceliği açısından da bir turnusol kâğıdı. Dünyada imam hatip tarzında bir model yok. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir örnek yok. Bu mirası neden bir dünya markası hâline getirmiyoruz? Dünyanın değişik ülkelerinde, dini eğitim vermek isteyen imam hatibi, hem pozitif hem de dini ilimlerin birlikte öğretildiği bir uluslararası marka yapabiliriz.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzle birlikte, imam hatip okullarını uluslararası bir marka hâline dönüştürmek için bir yolculuğa çıktık.