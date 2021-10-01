Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığına (AFAD) atanan Vali Yunus Sezer, 2020 yılında Malatya’da yaşanan deprem sonrasında yapılan çalışmaları incelemek için yerinde incelemelerde bulundu. Malatya’nın Kale ilçesinde Malatya Vali Vekili Mustafa Şahin, İlçe Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve ilgili daire amirleri tarafından karşılanan AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem sonrası şehirde yapılan iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Sezer, öncelikle Kale ilçesi Kumluyazı Mahallesi’nde yapılan afet konutlarını daha sonrası Düzyol Mahallesi’ndeki afet konutlarını ziyaret etti.

VATANDAŞLARA EN KISA SÜREDE TESLİM EDİLECEK

AFAD Başkanı Sezer, burada TOKİ yetkililerinden ve yüklenici firmalardan bilgi edindi. Vatandaşlarla sohbet eden Sezer, yetkili personele konutların vatandaşlara en kısa sürede teslim edilmesi talimatını verdi. Kumluyazı Mahallesi’nde ve Düzyol Mahallesi’ndeki afet konutlarını ziyaret ettikten sonra Battalgazi İlçesine bağlı Bulutlu Mahallesinde inşa edilen köy kent afet konutlarını inceleten Sezer, burada köy evleri ve hak sahipleri için yapılan hayvan barınaklarını inceledi. Orduzu Gelincik Tepe Deprem Konutlarının ardından AFAD İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Sezer ve Şahin, burada AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, AFAD Başkanlığı yetkilileri, AFAD İl Müdürlüğü görevlileri ile toplantı düzenledi.

Toplantıda, 2020 yılında yaşanan depremin Malatya’da oluşturduğu hasar boyutu, deprem sonrası yapılan çalışmalar, afet konutlarının son durumu ele alındı.

Erdoğan Elazığ'a geldi, deprem konutlarını teslim törenine katılması bekleniyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'a geldi, deprem konutlarını teslim edeceği alana geçeceği bildirilirken, vatandaşlar da heyecanla beklemeye başladı.