Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Manisa'da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 20'ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." dedi.
Koronavirüste son durum: Kritik seviyede sabitlendik! Ülkedeki koronavirüs durumunun açıklandığı güncel tablo Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.
İkinci doz aşıda mavi il sayısı yükseliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Bartın ve Giresun'da yüzde 75'in üzerine çıkmasıyla mavi il sayısının 13'e ulaştığını açıkladı.
Bakan Koca güzel haberi duyurdu: Türkiye aşı sıralamasında 7. sıraya yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin dünyada uygulanan koronavirüs toplan aşı dozunda Türkiye'nin Almanya'yı geçerek 7. sıraya yükseldiğini duyurdu.
Bakan Koca duyurdu, 'Mavi kategori'ye giren il sayısı 20 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa'da ikinci doz Covid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi. Böylece "Mavi kategori"ye giren il sayımız 20 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Manisa'da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 20'ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." dedi.
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