Türkiye Gazetesi

Kuveyt’ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçakla ilgili sabah saatlerinde alınan bomba ihbarı üzerine uçak, Trabzon semalarındayken Trabzon Havalimanı’na acil iniş yaptı. Uçakta Özel Harekat Polisinin inceleme başlatırken Trabzon Havalimanı ’da uçuşa kapatıldı. Tek tek üst araması yapılan uçaktaki yolcular tahliye edilip havalimanı içine alınırken yolcuların bagajları da mobil x-ray'den geçirilerek kontrol edildi.

Yolcular ve bagajlar indirildikten sonra da bomba imha ekipleri uçakta aramalarını sürdürdü. Bomba imha ekipleri tarafından titizlikle sürdürülen arama çalışmalarında şuana kadar bir patlayıcıya rastlanılmazken, uçuşa kapatılan pist ise hava trafiğine yeniden açıldı.

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