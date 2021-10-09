Türkiye Gazetesi

İstanbul polisi tarafından "Lions-Cartel" adlı suç örgütüne yapılan operasyonda suç örgütü lideri ve 4 adamı toplantı yaparken yakalandı. Almanya’da çete kuran Afganistan uyruklu suç örgütü lideri Alman polisini tehdit eden paylaşımlarıyla biliniyordu. Almanya’da 30’dan fazla suça karışan "Lions-Cartel" suç örgütü lideri Almanya’da sınır dışı edilerek Afganistan sınırına bırakılmıştı.

BAHÇELİEVLER'DE ÇETE ÜYELERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Afganistan’a sınır dışı edilen çete liderini sosyal medyadan yaptığı paylaşım yakalattı. Sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul paylaşımıyla İstanbul’da olduğu anlaşılan çeteye operasyon yapıldı. Organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından Bahçelievler'deki bir otelde kalan çete üyelerine operasyon düzenledi. Toplantı haline olan çete lideri ve ekibindeki 4 adam yakalandı.

Yakalanan Afgan göçmenler: Kadınlarımız otobüsle geliyor Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.