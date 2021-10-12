Türkiye Gazetesi

Bir süredir akciğer kanserinin 4. evresinde olan ve yaşam mücadelesi veren AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Uçma'nın cenazesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

DEVLETİN ZİRVESİ CENAZEDEYDİ

İsmet Uçma için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi. Törene aynı zamanda Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Merkez MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Uçma’nın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



"40 YILA YAKIN KARDEŞLİĞİMİZ VAR"

Cenazede kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaklaşık 40 yılla yakın bir kardeşliğimiz var. Dava ve yol arkadaşlığımızda hakikaten hiç sapma yapmamış, el ele omuz omuza bu yolda yürüdük. Gerçek anlamda yol ve dava arkadaşımız oldu. Fikir hayatında özellikle de bunları işaret eden bir kardeşimiz olarak bu yolda yürüdük. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu bakımdan İsmet kardeşimizi de Hak yolcuğuna uğurluyoruz. Tüm ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

KARACAAHMET MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise, “İsmet abimiz hem kurucular kurulu üyemizdi hem büyüğümüzdü. Siyaseten bize gerçekten her zaman en doğru yolu göstermeye çalışan, bilgi birikimiyle derinliğiyle beraber her zaman yanında olma gayret ve çabasını gösteren, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi hep doğruyu işaret eden, kitap dostu ve kitap sevgisiyle beraber gençlerle, büyüklerle, herkesle birlikte olmaya, aykırı ama çok derin bir okyanus gibi bilgisiyle beraber her zaman doğruları söyleyen bir ağabeyimizdi. Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin. Kendisinden çok faydalandık. Kendisini rahmetle anacağız” dedi.

İsmet Uçma, düzenlenen cenazede dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Uçma’nın cenazesi defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığına götürüldü.

İSMET UÇMA KİMDİR?

1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da dünyaya gelen İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede Kelam, Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisans derecesini alan Uçma, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

Uçma, bir süre özel bir okulda öğretmenlik yaparken, 1983'te Bir Yayıncılıkta editör olarak yayıncılık hayatına başladı.

Uçma, 1986'da İşaret Yayınlarını, 2000'de Şehir Yayınlarını kurarken, 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi.

AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilli olarak parlamentoda görev aldı.

Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlenen Uçma, 1991'de Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü.

AK Parti milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti! Yoğun bakımda bir süredir tedavi gören AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan İstanbul AK Parti milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti.