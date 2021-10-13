Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan pişman olmaz Adana'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenleri de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını açıkladı. ''Mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak'' diyen Erdoğan, mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet olarak üstleneceklerini söyledi. Son sınıfa kalfa olarak devam eden öğrenciler de, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak.