Kapadokya’da turistler ve düğün fotoğrafı çektirmek isteyenler vinçle sarkıtılan salıncakta sıcak hava balonlarının oluşturduğu doğal arka planla anı ölümsüzleştiriyor. Yenilik arayan fotoğraf tutkunları tarafından yüksek alanlarda vinç kiralanıyor. Bölgede fotoğraf çektirmek isteyenlere klasik araba, at, arazi araçlarıyla sunulan hizmetlere vinçin eklendiğini söyleyen fotoğraf sanatçısı Burak Yıldırım, vinç yardımıyla oluşturulan salıncakların güzel fotoğrafların ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Bölgede fotoğraf çektirmek isteyenlere klasik araba, at ve arazi araçlarıyla sunulan hizmetlere bir süredir vinçlerin de eklendiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: "Araziye vinç kurup çekim yapıyoruz. Oldukça rağbet gören çekimler oluyor. Dünyanın birçok yerinden gelip talep ediyorlar. Vinç sektörüne yeni bir soluk kattık. Sosyal medyanın her şeye olduğu gibi fotoğrafçılığa da etkisi oldu. Her geçen yıl da farklı bir şey isteniyor. İnsanlar yeniliğe çok açık, bu yıl vinçli salıncakla fotoğraf çekiyoruz, bakalım seneye ne olacak. Kapadokya turizm açısından adeta bir cennet. Farklı bir tatil geçirmek isteyenler, farklı şeyler görmek isteyenler burayı tercih ediyor."

