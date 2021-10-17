Türkiye Gazetesi

Son dakika... Deprem kuşağında bulunan ülkemizden bir deprem haberi daha geldi. Gaziantep 3.5 büyüklüğündeki sarsıntıyla sallandı. Depremin merkez noktasının Islahiye ilçesi olduğu öğrenildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İslahiye ilçesinde saat 21.22'de merkez üssü Ortaklı Mahallesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremde herhangi bir can yada mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Adana'da korkutan deprem Adana'da Kozan merkezli 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; ​Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.