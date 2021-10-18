Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatının 2. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için yayımladığı mesajında, "Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır" dedi.
Özdenören: Nuri Pakdil ifrat ile tefritteydi Yazar Rasim Özdenören, ekim ayında vefat eden 60 yıllık dostu, yazar Nuri Pakdil’i anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatının 2. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan dava adamı merhum Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatının 2. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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