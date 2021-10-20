Türkiye Gazetesi

TAK ajansının haberine göre KKTC Benzinciler Birliği, dövizdeki kur değişimi nedeniyle zarara uğradıkları gerekçesiyle akaryakıt dağıtım şirketleri K-Pet ve Al-Pet'in, benzin istasyonlarına akaryakıt satışını durdurduğunu açıkladı. Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal konu ile ilgili açıklama yaptı.

İSTASYONLAR STOKLARINI KULLANIYOR

Çağdal, yaptığı açıklamada, akaryakıtta 15 günde bir döviz kuruna göre akaryakıt fiyatını güncelleyen otomatik fiyatlandırma sistemi olduğunu ve 26 Ekim'de fiyatlarda değişim olacağını ancak dağıtım şirketlerinin bu tarihi beklemeden, litre başına ortalama 1 lira zarar ettikleri iddiasıyla dağıtımı durduğunu bildirdi. Başkan Çağdal, yoğunluk nedeniyle istasyonların mevcut yakıt stoklarını kullandıklarını kaydetti.

İngiltere'de benzin krizi: Uzun kuyruklar oluştu Avrupa Birliği'den çıkan İngiltere tedarik sağlayamadığı için yakıt krizi ile mücadele ediyor. Ülkedeki iki petrol devi stoklarının tükendiğini duyurdu, vatandaşlarsa benzin istasyonları önünde kuyruk oldu.