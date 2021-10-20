Sosyal medya hesabından bugünkü Vefat sayısını açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle; 84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık Bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214.
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Bakan Koca; 'Çağrılarıma kulak verin' deyip vefat sayısını açıkladı
20.10.2021 - 22:08 | Son Güncelleme: 20.10.2021 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Aşı konusunda çağrılarının dikkate alınması gerektiğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vefat sayısının 214 olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından bugünkü Vefat sayısını açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle; 84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık Bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214.
Etiketler : bakan koca,korona,covid 19,
807248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/807248.aspx
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