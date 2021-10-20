Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından bugünkü Vefat sayısını açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle; 84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık Bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214.



20 Ekim koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.



