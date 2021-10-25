Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Hakkâri’de düzenlediği 'Teşkilat Akademisi' programında konuştu. 'Terörün kökü kazınacak' mesajını veren Bakan Soylu, tehdit ve yalanlar için de muhalefeti eleştirdi.

Millet olarak kendilerinin onlara sandıkta hesap soracaklarını kaydeden Soylu, "Terör örgütlerini tekrar bu ülkenin başına musallat etmeye çalışmanızın hesabını bu millet size sandıkta soracak. Avrupa ve Amerika ile bir olup tekrar vesayeti bu ülkenin etrafına, bu ülkeyi kafes gibi bir vesayetin içerisine alma anlayışınızı ve iştahınızı bu millet size sandıkta soracak" dedi.

"SOKAĞA ÇIKACAK YÜZÜNÜZ KALMAYACAK"

Soylu, "Bu milletin üniversitelerini karıştırmak, bu milletin gençlerinin zihinlerini bulandırma konusunda ortaya koyduğunuz iradelerinizin, yalanlarınızın, dezenformasyonlarınızın, bu milletin moralini bozma konusunda ortaya koyduğunuz bütün girişimlerin hesabını bu millet size sandıkta soracak. Kılıçdaroğlu, buradan size söylüyorum. 2023’te Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı ile sizi öyle bir hezimete uğratacağız, göreceksiniz ki bir daha sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

SIRA KARAYILAN’A GELİYOR

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise Hakkâri’nin Çukurca ilçesi sınırından sızan iki teröristin, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildiğini bildirdi. Soylu “Laftan anlamıyorlar. Gözü alıyorsa Karayılan gelsin, fare gibi saklanmasın. Onun da sırası geliyor” dedi.

Bakan Soylu: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çukurca sınırından sızan 2 terörist, J-SİHA, yakın hava desteği ve ayrıca kara operasyonuyla ölü ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu duyurdu: İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildi Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da 285 kilogram eroin ele geçirildiğini duyurdu.