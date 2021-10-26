Türkiye Gazetesi

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkere TBMM'den geçti. Meclis'teki oylamaya HDP ve CHP hayır, diğer partiler ise evet oyu verdi. Bu durum sonrası AK Parti'den CHP'ye yönelik şok bir suçlama geldi.

"BU PKK İLE MÜCADELEYE HAYIR DEMEKTİR"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, CHP'yi HDP'nin maşası olmakla suçladı. Baybatur "CHP Genel Merkezi ve bazı parti binalarına ‘Sınır namustur’ yazılı pankart asanların, sınırlarımızın korunması için sınır ötesi operasyon tezkeresine ‘hayır’ oyu vermesi tam bir hezeyandır. Bu, 'biz TSK’nın terör bataklığını kurutmasını istemiyoruz', PKK/YPG terör örgütü ile mücadeleye ‘hayır’ demektir. HDP zaten terör örgütünün sözcülüğünü yapıyor. CHP de ortağının gönlünü hoş etmek için tezkereye ‘hayır’ diyor. HDP’nin Suriye tezkeresine ‘hayır’ deyin çağrısı CHP’de karşılığını bulmuş. HDP istedi, CHP 'hayır' dedi” ifadelerini kullandı.

"TEZKERE SAYESİNDE DEAŞ VE PKK'NIN YURT İÇİ SALDIRILARI DURDURULDU"

Murat Baybatur, tezkere sayesinde sınırın dibinde kurulmak istenen sentetik PKK devletçiğinin ortadan kaldırılacağını belirterek "Yakın geçmişte DEAŞ’in Kilis başta olmak üzere sınır illerine yaptığı sayısız roketli saldırıları, PKK/PG'nin yurt içinde yaptığı bombalı terör saldırıları bu tezkere ile son buldu. Tezkere, Türkiye’nin milli güvenliği ve bekası açısından anlamı büyük. Böyle bir irade ortaya konmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde defakto oluşumları söz konusu olacaktı” diye konuştu.

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'den geçti Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tezkere açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik TSK'nın Irak ile Suriye'deki görev süresini 2 yıl uzatacak tezkereye ilişkin yaptığı açıklamada "Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye’nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Tükiye’nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok." ifadelerini kullandı.