Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu rektör olarak atanınca ortalık karışmıştı. Bazı öğrenciler, kampüste gösteriler düzenlemişti. Polis, 108 kişiyi gözaltına almıştı. Bunlardan 10'u serbest bırakılmış, 98'i ise Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Bir kişinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyası ayrılmış, 97 kişi hakkında ise iddianame hazırlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 97 şüphelinin ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçundan 1,5 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

BERAAT İSTEDİLER

Duruşma bugün İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yaklaşık 50 sanık mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme, diğer sanıkların da savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan protestoculara yurt dışı yasağı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen eylemciler serbest kaldı.

Boğaziçi Rektörü Melih Bulu görevden alındı Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı. YÖK Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Naci İnci'nin atandığını duyurdu.